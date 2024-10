L’Archivio di moda Mazzini apre le porte

(Di domenica 6 ottobre 2024) Gli Archivi di ricercadi Massa Lombarda aprono di nuovo i loro battenti al pubblico. Dopo il successo riscosso durante le giornate di primavera del Fai, organizzate nel marzo 2023, i 500.000 pezzi, fra abiti, scarpe e accessori potranno essere di nuovo ammirati il 19 e 20 ottobre prossimo nell’ambito dell’ottava edizione di ’Apriti’, iniziativa che propone un viaggio nel dietro le quinte dellaitaliana. Le prenotazioni richieste per la visita agli Archivi di ricerca apriranno domani, lunedì 7 ottobre e andranno effettuate direttamente sul sito della manifestazione, all’indirizzo www.apriti.it. "Spiegheremo come i designer dellalavorano per creare nuovi modelli prendendo spunto da capi precedenti – spiega Benedetta–. Saranno esposti manichini e saranno proiettati filmati. (Ilrestodelcarlino)