La candidata in Umbria "Lo scontro Conte-Renzi?. Mi occupo di fatti concreti" (Di domenica 6 ottobre 2024) di Roberto Borgioni PERUGIA "Lo scontro tra Conte e Renzi? Non ci perdo il sonno. Loro sono politici e giustamente si occupano dei grandi temi, noi siamo amministratori e facciamo concretamente le cose che servono alla gente". Stefania Proietti, da otto anni sindaca di Assisi e attuale presidente della Provincia di Perugia, è l’ultima superstite del campo largo del centrosinistra dopo la querelle nazionale e la spaccatura in Liguria. Correrà alle elezioni del 17 e 18 novembre per conquistare la Regione Umbria contro la presidente uscente di centrodestra Donatella Tesei, che proprio ieri ha presentato la sua candidatura, e altri sei aspiranti. E non ha paura di essere tradita dalla coalizione che la sostiene. Stefania Proietti, è sicura di non dover fare i conti con un’alleanza spaccata prima ancora del voto? "Sì, sono sicura. (Di domenica 6 ottobre 2024) di Roberto Borgioni PERUGIA "Lotra? Non ci perdo il sonno. Loro sono politici e giustamente si occupano dei grandi temi, noi siamo amministratori e facciamo concretamente le cose che servono alla gente". Stefania Proietti, da otto anni sindaca di Assisi e attuale presidente della Provincia di Perugia, è l’ultima superstite del campo largo del centrosinistra dopo la querelle nazionale e la spaccatura in Liguria. Correrà alle elezioni del 17 e 18 novembre per conquistare la Regionecontro la presidente uscente di centrodestra Donatella Tesei, che proprio ieri ha presentato la sua candidatura, e altri sei aspiranti. E non ha paura di essere tradita dalla coalizione che la sostiene. Stefania Proietti, è sicura di non dover fare i conti con un’alleanza spaccata prima ancora del voto? "Sì, sono sicura. (Lanazione)

Nell'Emilia in allerta rossa è scontro Renzi-Conte. Schlein teme il flop - Portino i voti se li hanno. Tenere Renzi dentro una futura alleanza nazionale non è una proposta credibile e ci vede in totale disaccordo». Il problema ha un nome e cognome: Matteo Renzi che Conte definisce «una mina a orologeria». «Avevo qualche dubbio se presentare la nostra lista in Emilia ... (Iltempo)

Lo scontro tra Renzi e Conte si sposta in Emilia Romagna ma Schlein sceglie il silenzio - I due leader di partito non hanno intenzione di collaborare e sono ora in guerra su chi debba rimanere a sostegno di De Pascale alle Regionali dell'Emilia Romagna e chi invece debba abbandonare la coalizione. . lein non entra nel merito e prosegue con il suo programma per creare un'agenda ... (Ildifforme)

Verso il voto - Scontro Conte-Renzi segna la fine del "campo largo": Marchetti esulta, De Luca fa il "pompiere" - In Umbria a partire all’attacco è stata subito la Lega con Marchetti. . . Questo il succo del discorso di Conte nella trasmissione di Bruno Vespa. . “Conte ha. Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 stelle, ha sentenziato la fine del “campo largo”: “Non metto il simbolo del Movimento accanto a ... (Perugiatoday)