Juventus-Cagliari come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) come vedere oggi in tv Juventus-Cagliari, partita valida per la settima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco Canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c'è da sapere. Va in scena a Torino il lunch match di questo turno, in cui la squadra di Thiago Motta riparte dopo l'infortunio di Bremer e va a caccia dei tre punti. L'avversaria non è delle più insidiose, non a caso il Cagliari di Nicola ha faticato in quest'avvio di stagione, ma non va neppure sottovalutata. Il fischio d'inizio all'Allianz Stadium è in programma alle ore 12:30 di domenica 6 ottobre. streaming E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo Canale satellitare Zona Dazn. (Sportface)

Juventus esausta dopo Lipsia: Motta cerca altri tre punti col Cagliari per una sosta col sorriso - Una partita europea, di personalità , di voglia di vincere con l’uomo in meno, un manifesto del calcio di Thiago Motta, ma anche un punto di svolta per Vlahovic, alla seconda doppietta di fila, per Conceicao col suo gol decisivo e per Fagioli in cabina di regia, giusto per fare qualche nome. Motta ... (Sportface)

Convocati Juventus: così con il Cagliari, con 5 assenze - La Juventus affronta il Cagliari all`Allianz Stadium nell`ultima partita prima della seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali.... (Calciomercato)

Juventus-Cagliari: Douglas Luiz dal 1'? Probabili formazioni e orario tv - Piccoli e Luvumbo sono in grande forma, anche Viola ha giocato un grande match nell'ultima giornata. All. Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Si impegna sempre al massimo, in ogni allenamento e in partita. Thiago Motta ... (Sport.quotidiano)