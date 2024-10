Hamas celebra il “glorioso 7 ottobre”. Il capo delle Idf: “Quel giorno abbiamo fallito, ma in un anno abbiamo sconfitto la loro ala militare” (Di domenica 6 ottobre 2024) “È passato un anno dal 7 ottobre, il giorno in cui abbiamo fallito nella nostra missione di proteggere i cittadini dello Stato di Israele” ma “nell’ultimo anno abbiamo sconfitto il braccio militare di Hamas e continuiamo a combattere le capacità terroristiche dell’organizzazione”. Sono le parole del capo di Stato maggiore dell’esercito di Israele, Herzi Halevi, in una lettera ai soldati. “Il 7 ottobre non è solo un giorno di commemorazione, ma un giorno di profondo esame di coscienza. Per riconoscere i fallimenti e imparare da questi”, ha scritto Halevi. Tutto questo avviene proprio mentre il gruppo palestinese celebra Quello che definisce il “glorioso” attacco del 7 ottobre. (Ilfattoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) “È passato undal 7, ilin cuinella nostra missione di proteggere i cittadini dello Stato di Israele” ma “nell’ultimoil bracciodie continuiamo a combattere le capacità terroristiche dell’organizzazione”. Sono le parole deldi Stato maggiore dell’esercito di Israele, Herzi Halevi, in una lettera ai soldati. “Il 7non è solo undi commemorazione, ma undi profondo esame di coscienza. Per riconoscere i fallimenti e imparare da questi”, ha scritto Halevi. Tutto questo avviene proprio mentre il gruppo palestineselo che definisce il “” attacco del 7

Ilfattoquotidiano - Hamas celebra il glorioso 7 ottobre Il capo delle Idf | Quel giorno abbiamo fallito ma in un anno abbiamo sconfitto la loro ala militare

