Gestione del Riviera vanno chiariti i problemi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Individuare criticità e programmare interventi prima che la struttura vada in concessione. È quanto chiede Annalisa Marchegiani per quel che riguarda la procedura di affidamento dello stadio ‘’, il cui bando dovrebbe uscire nelle prossime settimane con il fine di assegnare il bene di proprietà comunale ad una società esterna. Se la consigliera del gruppo misto non ha nulla da eccepire sul contenuto dell’avviso, redatto dall’ufficio Sport, muove però alcuni rilievi sui presupposti alla base dell’intera iniziativa. "Non è che io non condivida la convenzione – dice – ma piuttosto l’approccio dell’amministrazione, che sceglie anche in questo caso la cosa più semplice". I contenuti dell’avviso sono stati illustrati nella commissione lavori pubblici di mercoledì scorso, con il contributo del direttore di servizio Alessandro Amadio. (Ilrestodelcarlino)