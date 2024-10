Fiorentina-Milan 2-1, i viola vincono un match folle grazie ad un eroico De Gea (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 - La Fiorentina ha vinto una delle partite più folli di questa prima parte di Serie A. Allo stadio Franchi, i viola hanno conquistato i tre punti contro un Milan mai domo, con il risultato finale fissato sul 2-1. Sul tabellino dei marcatori si sono iscritti l'ex di turno Adli, Pulisic e infine Gudmundsson, ma a fare la differenza è stato soprattutto De Gea. L'estremo difensore viola, infatti, ha parato ben due rigori ai rossoneri: il primo contro Theo Hernandez nel recupero del primo tempo, il secondo su Abraham al 56', entrambi sulla situazione di punteggio parziale di 1-0 in favore dei suoi. Prima dello spagnolo era stato anche Maignan a mettersi in luce, sventando un calcio di rigore di Moise Kean al 22'. Le formazioni titolari Fonseca schiera il suo Milan con il 4-4-2 di partenza. (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 - Laha vinto una delle partite più folli di questa prima parte di Serie A. Allo stadio Franchi, ihanno conquistato i tre punti contro unmai domo, con il risultato finale fissato sul 2-1. Sul tabellino dei marcatori si sono iscritti l'ex di turno Adli, Pulisic e infine Gudmundsson, ma a fare la differenza è stato soprattutto De Gea. L'estremo difensore, infatti, ha parato ben due rigori ai rossoneri: il primo contro Theo Hernandez nel recupero del primo tempo, il secondo su Abraham al 56', entrambi sulla situazione di punteggio parziale di 1-0 in favore dei suoi. Prima dello spagnolo era stato anche Maignan a mettersi in luce, sventando un calcio di rigore di Moise Kean al 22'. Le formazioni titolari Fonseca schiera il suocon il 4-4-2 di partenza. (Sport.quotidiano.net)

Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Milan 2-1, i viola vincono un match folle grazie ad un eroico De Gea

Fiorentina-Milan, show dei portieri: De Gea eroico, para due rigori - Il secondo rigore parato è stato su Abraham, che ha cercato di incrociare con il destro, ma De Gea si è fatto trovare pronto. La partita si è così trasformata in un vero e proprio duello tra i due estremi difensori, regalando emozioni ai tifosi e lasciando il risultato in bilico fino all’ultimo. (Thesocialpost.it)

De Gea monumentale, i suoi due rigori parati valgono il 2-1 della Fiorentina sul Milan - Gran prestazione dell'ex portiere della Spagna che para due rigori a Theo Hernandez ed Abraham ed è decisivo nel finale. Le reti dell'ex Adli e di Gudmundsson vanificano il gran gol di Pulisic. (Ilgiornale.it)

Fiorentina-Milan è il festival dei rigori sbagliati. Finisce 2-1 per De Gea - . L'articolo Fiorentina-Milan è il festival dei rigori sbagliati. Al 73? la chiude la Fiorentina conGudmundsson. Stavolta calcia Abraham, però De Gea si tuffa alla sua destra e para. In una delle partite più pazze dell’anno – tre rigori falliti, ovvero tre parate: Maignan su Kean, De Gea su ... (Ilnapolista.it)

Theo Hernandez espulso dopo il fischio finale di fiorentina-milan: Morata cerca di limitare i danni - Cartellino rosso per Theo Hernandez dopo il fischio finale della partita persa dal suo milan a Firenze. Molto arrabbiato l’esterno francese.(fanpage.it)

Serie A, il milan cade a Firenze, rallentano Juventus e Roma; in testa c'è il Napoli inseguito dall'Inter - Questi i risultati della domenica: fiorentina-milan 2-1, Juventus-Cagliari 1-1, Monza-Roma 1-1, Lazio-Empoli 2-1, Bologna-Parma 0-0.(rtl.it)

fiorentina-milan 2-1: De Gea para due rigori, decide Gudmundsson - Partita folle al Franchi, con tre tiri dal dischetto sbagliati e continui colpi di scena. Successo meritato per i viola, ancora da rivedere i rossoneri ...(corrieredellosport.it)