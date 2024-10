Da Pompei una grande preghiera per la pace nel mondo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Unaper ladaalla presenza di migliaia di fedeli, in occasione della messa e della recita per la Supplica alla Madonna del Rosario. A presiedere il rito l’arcivescovo Petar Raji?, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. «La nostraper la– ha detto – deve essere incessante perché il nostroè lacerato dalla guerra, in Ucraina, in Terra Santa e in tante altre nazioni. Continuiamo senza stancarci, come ci esorta Papa Francesco, a pregare per laessendo allo stesso tempo uomini e donne di». Per domani, ha ricordato il nunzio, il Pontefice ha chiesto ai fedeli di radunarsi nel segno dellae del digiuno per lanel