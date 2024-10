Antenna di Bellocchi ’andrà verso Verdevivo’

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Abbiamo proposto a Inwit, la società che sta realizzando impianti per Tim e Vodafone, di installare l’dinell’area vicino a ‘dove sono già presenti altri operatori". Il sindaco Luca Serfilippi ribadisce la volontà di trovare una alternativa con la compagnia, che nei giorni scorsi aveva iniziato i lavori in un terreno lungo l’XI Strada, suscitando le proteste dei cittadini. Il sito di via XI Strada "ci è stato lasciato in eredità dalla precedente giunta – chiarisce il primo cittadino – e faremo di tutto per evitare che si costruisca in un sito non condiviso né dai cittadini né dall’attuale amministrazione". (Ilrestodelcarlino)