Alcaraz-Wu oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

(Di domenica 6 ottobre 2024) Carlosse la vedrà contro Yibing Wu nel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il fenomeno spagnolo, dopo il bye all’esordio in qualità di terza testa di serie, ha debuttato lasciando solo quattro giochi ad un tennista in forma come il padrone di casa Juncheng Shang. Ora per lui c’è un altro cinese, entrato in gara grazie all’ausilio di una wild card, reduce dallo splendido successo ai danni del bombardiere cileno Nicolas Jarry. Tra i due tennisti si tratta del primo precedente in carriera, conche partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, a Wu che, nonostante si trovi ben oltre la top 500, può vantare un best ranking di numero 54 del mondo raggiunto nel maggio di un anno fa. (Sportface)