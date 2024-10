Vieri e Del Piero scambiano le maglie con due leggende dell’NBA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per il secondo anno consecutivo la Lega Serie A e l’Nba, la Lega di basket americana, si sono incontrate nella suggestiva cornice di Abu Dhabi per svolgere con le loroattività di cross-marketing improntate sulla collaborazione e sullo sviluppo del brand in un’area strategica come il Mena, in coordinamento con l`ufficio della Lega Serie A ad Abu Dhabi. Ambassador della Lega Serie A sono stati per l`occasione Alessandro Dele Christian, che hanno avuto modo nel corso della giornata di ieri di visitare l’Nba District, dove si sono anche cimentati in qualche tiro a canestro, per poi spostarsi all’Etihad Arena di Abu Dhabi, per assistere al match tra i campioni in carica, i Boston Celtics, e i vincitori dell`edizione 2022/2023, i Denver Nuggets.