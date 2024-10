Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio frammenti di un drone Russo sono stati trovati nell’area del canale di ritrovo nel delta del Danubio innia non lontano dal confine con l’Ucraina lo rende noto l’agenzia o manager presso eccitano i ministeri della Difesa e dell’interno di Bucarest il servizio di centro meno non ti segnalano feriti Ministero della Difesa Ha ribadito la ferma condanna degli attacchi Condotti dalla Russia contro le infrastrutture civili ucraine definendo ingiustificata integrazione del diritto internazionale il ministro degli Esteri iraniano ha Barbara Chi è arrivato nella capitale siriana Damasco per discutere delle relazioni bilaterali di sviluppi nella regione l’ho reso noto il nuovo portavoce del Ministero degli Esteri il bagaglio in un posto su X ieri il capo della dicono a Tirrenia era ...