Servizi alto impatto a Prato sindaca | Sinergia fondamentale per sicurezza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 5 ottobre 2024): “percentro storico, prendono corpo iaddisposti in alcuni punti critici del centro didalla Prefettura al tavolo per l’ordine e lapubblica di mercoledì scorso. La novità è stata tenuta a battesimo dalla Polizia municipale. Una decina di agenti delle unità commerciale, investigativa e dei reparti territoriale centro e motociclisti, hanno effettuato mirati controlli nel centro storico cittadino con particolare attenzione a via Santa Trinita, oggetto di segnalazioni al Comune da parte dei residenti, dei commercianti. Comune che poi se ne è fatto carico portandole al tavolo in Prefettura. Ilaria Bugetti,di: “Ringrazio il prefetto per aver accolto la nostra richiesta di attenzione e di potenziamento dei controlli.