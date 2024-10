Serie A Femminile 2024 2024 | Inter-Roma fanno 1-1 Juventus e Fiorentina ne approfittano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un sabato dicon le big in campo che ci consegna una Juve che prova la fuga e unache balza al secondo posto in classifica. Sia la formazione bianconera che quella viola sfruttano al meglio la sfida tra, che finisce 1-1: ospiti in vantaggio con l’autorete di Milinkovic, ma all’88° le campionesse d’Italia in carica vengono raggiunte dal rigore di Karchouni. Si tratta del terzo pareggio in cinque partite per le giallorosse, ora a -6 dalla capolista. La compagine allenata da mister Canzi prosegue il suo ottimo avvio di stagione e vince 0-2 sulla Sampdoria: il tecnico questa volta dà fiducia ad Alisha Lehmann dal 1? e la svizzera la ripaga con l’assist per Girelli che sblocca il risultato al 37?; nella ripresa è sempre l’attaccante della Nazionale a siglare la sua personale doppietta. (sportface)