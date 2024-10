Sciopero 5 ottobre bus tram e metro | orario fasce garantite e città coinvolte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasporto pubblico a rischio oggi, sabato 5, per lonazionale di 24 ore indetto dal sindacato Orsa: coinvolti treni, bus,. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da altri operatori. Stop invece revocato a Milano dopo il provvedimento di precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico, legati alla manifestazione pro-Palestina e alla partita serale Inter-Torino per il quale è prevista “la presenza di circa 65.000 tifosi”. Ferrovie dello stato rende noto che dalle ore 0:01 alle ore 23:59 di oggi è indetto unonazionale del trasporto pubblico locale, a cui aderisce anche il personale di SAD e di Trentino Trasporti. I treni di SAD dalle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles, Brennero – Bolzano – Merano e Bolzano – Fortezza San Candido possono subire variazioni.