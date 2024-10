Roma blindata per la manifestazione pro-terroristi Controlli a tappeto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) È unain assetto di ‘guerra' con le forze dell'ordine schierate, da questa mattina, su via Ostiense, quella che si prepara ad affrontare lapro-Palestina, non autorizzata, prevista per il primo pomeriggio di oggi, a due giorni dal primo anniversario del 7 ottobre, giornata dell'attacco di Hamas in Israele. Da questa mattina sono in atto miratiai caselli autostradali e nelle stazioni, un dispositivo di sicurezza a cerchi concentrici sempre più stringenti attorno all'area della stazione Ostiense così come chiesto dal neo questore di, Roberto Massucci, chiamato subito a una sfida difficile. Sarà massima l'attenzione per intercettare eventuali infiltrati violenti. Sotto la lente in queste ore anche i social, in particolare quelli riferibili ad ambienti anarchici e collettivi universitari.