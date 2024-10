Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre 2024 | Gemelli agitato il Pesci non deve procrastinare

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Cosa prevede l'diFox per il 6? Eccoci giunti ai titoli di coda di questa lunga settimana. Si presenta davanti una domenica intensa, ancora con Luna in Scorpione. L'agitazione tormenta il segno del, mentre i nati delnon devono. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di domenica 6, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro,Ariete – In questa domenica ti ritrovi costretto a fare una revisione dei conti. Avrai Marte, Sole e Mercurio in un aspetto che porta tensione con collaboratori e soci. Toro – L'del giorno ti trova preso dal lavoro, per questo motivo a farne le spese è l'amore. Il settore sentimentale è pieno di nervosismo e freddezza da parte tua!– Domenica agitata.