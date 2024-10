Napoli Conte | Incredibile Neres! Spazio ai giovani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tecnico del, Antonio, ha parlato di Daviddurante la conferenza stampa, mettendo in evidenza il suo potenziale e il motivo della sua presenza limitata in campo fino a questo momento.sull’equilibrio di squadra L’allenatore ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio all’interno della squadra, che deve essere sempre mantenuto per il buon funzionamento del collettivo.ha elogiato il progresso esponenziale diL’allenatore ha elogiato il progresso esponenziale di, notando che il giocatore sta lavorando duramente per migliorare sia fisicamente che tatticamente, specialmente dopo un periodo di non titolarità al Benfica.ha notato un miglioramento nell’applicazione dianche in fase difensiva, aspetto che ha contribuito a aumentarne il valore all’interno della squadra.