’Musica familiare’ note per bimbi e ragazzi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Anche quest’anno il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ si rivolge anche ai più piccoli, aifino ai 12 anni, accompagnati dai loro genitori. Prenderà infatti il via domattina la rassegnache (in collaborazione con l’Istituto comprensivo 9 Cittadella) propone speciali appuntamenti per incuriosire anche ialle bellezze della musica: "Nelle scorse edizioni è stato un grande successo, e abbiamo vistodavvero incantati da questi momenti di gioia musicale, come un viaggio sonoro", spiega il direttore artistico Enrico Bellei. Il concerto per i(della durata di circa 45 minuti) propone una selezione di madrigali e brani strumentali, offrendo un’opportunità unica di avvicinarsi alle sonorità antiche.