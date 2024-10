Modena, sul bus multata accompagnatrice di 15enne disabile: «Non basta l’abbonamento, serve il certificato» (Di sabato 5 ottobre 2024) Non ha intenzione di lasciar correre la madre di una bambina disabile la cui accompagnatrice è stata multata di 77 euro perché non aveva con sé il certificato medico che motivasse la tariffa agevolata a cui ha diritto. «Si lavora per anni per portare i nostri figli ad essere autonomi e questi atteggiamenti rischiano di far saltare anni di lavoro. La Domus ha pagato la multa, ma io farò ricorso», ha dichiarato la madre alla Gazzetta di Modena. L’episodio è accaduto a Pavullo nel Frignano, sulla linea 800 di un autobus Seta. I controllori dell’azienda di trasporto pubblico locale hanno applicato alla lettera il regolamento: un utente con disabilità può richiedere la tariffa agevolata, ma l’accompagnatore deve avere con sé il certificato. Questo perché l’abbonamento non menziona né il tipo di disabilità né se è necessario l’accompagnatore. (Di sabato 5 ottobre 2024) Non ha intenzione di lasciar correre la madre di una bambinala cuiè statadi 77 euro perché non aveva con sé ilmedico che motivasse la tariffa agevolata a cui ha diritto. «Si lavora per anni per portare i nostri figli ad essere autonomi e questi atteggiamenti rischiano di far saltare anni di lavoro. La Domus ha pagato la multa, ma io farò ricorso», ha dichiarato la madre alla Gazzetta di. L’episodio è accaduto a Pavullo nel Frignano, sulla linea 800 di un autobus Seta. I controllori dell’azienda di trasporto pubblico locale hanno applicato alla lettera il regolamento: un utente con disabilità può richiedere la tariffa agevolata, ma l’accompagnatore deve avere con sé il. Questo perchénon menziona né il tipo di disabilità né se è necessario l’accompagnatore. (Open.online)

Multa a educatrice di una studentessa disabile:«L'abbonamento non basta, serve il certificato» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...(msn)

Accompagna la disabile: multa anche se hanno l’abbonamento - Arriva il controllore e fa una multa da 77 euro all’accompagnatrice di un’adolescente affetta da sindrome di Down che ha un regolare abbonamento agevolato valido sia per lei che per la persona che l’a ...(msn)

I tre ammoniti sono tutti giocatori irregolari: Montecassiano-Urbis Salvia si decide a tavolino - PRIMA CATEGORIA - Dal 2-2 in campo al 3-0 per i padroni di casa, indetto da Giudice Sportivo Clamoroso quanto successo nel match di Prima Categoria, Girone C, tra Montecassiano e Uris Salvia. "Rilevat ...(youtvrs)