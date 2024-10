Lanterns | il regista di Slow Horses dirigerà i primi due episodi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024) Siamo ancora in attesa di notizie sul casting dei protagonisti di, ma ora sappiamo chiduedella serie HBO. Siamo ancora in attesa di notizie sul casting di John Stewart, ma ora sappiamo chi sarà al timone deiduedella prossima seriedella HBO. Avevamo sentito che Stephen Williams (Lost, Watchmen, Westworld) era in trattative per dirigere l'o pilota di, ma se questo era vero, evidentemente le trattative sono saltate. THR riporta che James Hawes è stato incaricato di dirigere iduedella prossima serie DCU. Hawes è unbritannico che ha diretto diversidell'acclamatadi Apple TV+. Ha lavorato anche a Penny Dreadful di Showtime, The Mist, L'alienista,