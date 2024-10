I bimbi della Cardiochirurgia del Policlinico San Donato in gita all’agriturismo Ferdy di Lenna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Venerdì l’agriturismoWild diha ospitato i bambini del reparto dipediatrica dell’IRCCSSandi Milano, accompagnati dai genitori per una giornata a contatto con la natura, sotto il segnosinergia tra ricerca e umanizzazione. Per il secondo anno consecutivo, GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San, in collaborazione con AICCA (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Bambini e Adulti), ha ideato e realizzato una giornata speciale per i piccoli pazienti dell’IRCCSSan. Un’iniziativa nata l’anno scorso come parte delle attività di umanizzazione delle cureFondazione, che ha l’obiettivo di migliorare la qualitàvita dei pazienti durante la degenza ospedaliera, e che si è trasformata in un impegno continuativo per il futuro.