La fontana di piazza delle Erbe perde acqua un simbolo che si sgretola tra pozzanghere e leoni sfigurati FOTO

fontana di piazza delle Erbe continua a dare segnali preoccupanti. Dopo i leoni decorativi ormai “sfigurati” dal tempo e dall’incuria – con le fauci consumate e i tratti erosi – ora a preoccupare è una perdita d’acqua ben visibile nella parte frontale del monumento, proprio di fronte a corso. Viterbotoday.it - La fontana di piazza delle Erbe perde acqua: un simbolo che si sgretola tra pozzanghere e leoni sfigurati | FOTO Leggi su Viterbotoday.it Ladicontinua a dare segnali preoccupanti. Dopo idecorativi ormai “” dal tempo e dall’incuria – con le fauci consumate e i tratti erosi – ora a preoccupare è una perdita d’ben visibile nella parte frontale del monumento, proprio di fronte a corso.

Potrebbe interessarti anche:

Montecatini : lavori Rfi in piazza Italia - ci siamo. Rinasce la fontana del Mazzoni

VIDEO| Piazza Indipendenza - inizia la sistemazione della rotonda : per il momento la base della fontana sarà interrata

Piazza De Nava - le vasche dalla fontana sono piene di alghe : urge intervento di pulizia

Ne parlano su altre fonti Perde scommessa e si spoglia in piazza, turista australiano picchiato a Nardò durante addio al celibato. “Fontana di piazza delle Erbe, i leoni di Pio Fedi verranno restaurati”. Classifica delle città per qualità della vita: Trento prima, Verona perde posizioni. Chiude la Casa del Bianco Norsa. Mantova perde anche il suo negozio più antico. Vicenza perde anche il derby delle star: Madonna compra a Verona. Addio alla gelateria da Paolo: Verona perde un altro pezzo di storia.

Secondo quanto riportato da altramantova.it: La fontana del 'Nasello' in piazza Erbe si rifà il look. Al via la pulizia e il restauro - è al via anche il recupero della fontana del "Nasello" di piazza Erbe. Gli operatori del servizio verde di Mantova Ambiente e i tecnici di Tea Acque hanno chiuso l'erogazione dell'acqua e ...