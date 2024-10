Grande Fratello Shaila in crisi per l’atteggiamento di Javier | lo sfogo e le lacrime

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sin dall’inizio della trasmissione, al centro delle dinamiche della Casa delc’è il discusso triangolo composto daGatta,Martinez e Lorenzo Spolverato. L’ex velina, contesa tra i due ed apparentemente interessata per motivi diversi ad entrambi, nel corso dell’ultima puntata ha definitivamente fatto la sua scelta., infatti, ha chiarito che ciò che la lega a Lorenzo è una semplice amicizia che, anche fuori da quel contesto, non potrebbe sfociare in nulla di più serio. Con Martinez, invece, vorrebbe approfondire la conoscenza per capire se possa nascerne una bella storia d’amore. Nelle ultime ore, però, la Gatta ha esternato un suo risentimento circa il comportamento di, il quale a detta sua sarebbe troppo poco fisico nei suoi confronti. Insomma, vorrebbe che si sciogliesse un po’ e prendesse un po’ più di iniziativa.