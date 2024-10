Coppa Davis 2024 Ferrer non ha dubbi | L’idea è di schierare Nadal in singolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Quando è uscito il sorteggio gli ho mandato un messaggio dicendogli di prepararsi per giocare contro Botic Van de Zandschulp. La sua risposta è stata chiara: Sarò pronto”. A parlare è il capitano della Spagna di, David, e il riferimento è a Rafael, presente nella lista dei preconvocati nonostante non scenda in campo dai Giochi Olimpici. “Non ho. Se sta bene e lo vedo allenarsi correttamente, giocherà in– ha ammessoin un’intervista concessa al canale Youtube ‘Sala de Jugadores’ -. So che Rafa è una persona onesta e che se entra in campo darà il 100%. Conosco le sue capacità quando si tratta di competere, il problema che sta avendo è che fisicamente non riesce a mantenere il livello per molto tempo, ma nella singola partita può essere imbattibile.