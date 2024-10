Condannato a cinque mesi per aggressione e minacce a un medico del 118

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Chieti - Un 60enne colpisce uncon una testata e minaccia di morte durante un intervento di soccorso a Francavilla. Un uomo di 60 anni è statodi reclusione per aver aggredito e minacciato undel 118 durante un intervento di soccorso avvenuto nel novembre del 2020, in piena emergenza Covid-19. Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Nicoletta Mariotti, ha emesso la sentenza per lesioni personali e, una pena più lieve rispetto alla richiesta del pm Alissa Miscione, che aveva proposto un anno e sei. L'aggressore dovrà inoltre risarcire i danni alin una sede civile separata, poiché quest'ultimo si è costituito parte civile nel processo.