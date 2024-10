Clamoroso al corteo pro-Pal ecco chi spunta in piazza | rischia di finire malissimo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tra i manifestanti pro Palestina scesi ina Roma anche lo youtuber Simone Cicalone, ex pugile romano di 51 anni che nella Capitale gode della fama di "giustiziere" nella metro per i suoi blitz antiborseggi. L'accoglienza per lui, però, non è stata delle migliori. Anzi. "Vattene, vattene", hanno gridato gli attivisti in coro. "Sono venuto da privato cittadino - ha detto lui - mi sembra un po' aggressiva come reazione". Durante il, comunque, non sono mancate forti tensioni: i manifestanti pro-Pal riuniti a Porta San Paolo non hanno accettato il blocco da parte della polizia che, vista la mancata autorizzazione della Questura, non ha permesso agli attivisti di trasformare il sit-in in una manifestazione vera e propria. A quel punto la polemica è sfociata in violenza. Contro la polizia sono stati lanciati fumogeni, sassi e persino un palo.