Basket B nazionale Fabriano e Jesi in viaggio a caccia del primo successo stagionale

(Di sabato 5 ottobre 2024) Entrambe ancora a zero punti in classifica generale ed entrambe in trasferta: il quintetto di Niccolai a Ruvo di Puglia quello di Ghizzinardi a Salerno VALLESINA, 4 ottobre 2024 – Dopo due sconfitte consecutiveproveranno, alla 3° giornata di campionato, ad andare a cogliere i primi punti della stagione ospiti di due squadre che, al contrario, fino ad ora, hanno fatto il pieno: Ruvo di Puglia e Salerno.  QUIImpegno importante per la Niccolai ‘band’ a Ruvo di Puglia in casa di una delle compagini più attrezzate del campionato. Il quintetto pugliese ha confermato in panchina coach Stefano Rajola e nelle due gare fin qui vinte ha messo in mostra un Darryl Jackson ad alti livelli come già lo era stata la scorsa stagione.