Alberi parchi e verde | il 40% delle città lombarde deve impegnarsi di più Lo dice l’Europa

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano – Ecosistemi urbani da ripristinare ed estendere, con aree verdi e: un impegno per 603 Comuni, il 40% del totale lombardo. A dirlo è unacarte dell’Atlante dei dati ambientali 2024, elaborato dall’Ispra per supportare il percorso del Governo nell’attuazione di quanto previsto dal recente regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law). Entrato in vigore il 18 agosto, il regolamento prevede che tutti gli Stati dell’Ue debbano assicurare il ripristino di almeno il 20%aree degradate terrestri e marine, ed entro il 2050 di tutti gli ecosistemi degradati.