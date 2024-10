A 80 anni da Radio Bionda L’impresa dei tre marò all’isola degli Spinaroni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) ‘’, ovvero una missione (quasi) impossibile messa in campo giusto ottant’fa da tre uomini del reparto Nuotatori Paracadutisti del reggimento San Marco della Marina Militare che, in ossequio al giuramento al re, dopo l’8 settembre passarono dalla parteAlleati e della nascente Resistenza: infiltrati a fine estate del ‘44 nel territorio ravennate ancora in mano ai nazifascisti, i tre svilupparono una efficiente rete di intelligence fra Ravenna e Rimini, dove erano acquartierati gli Alleati, e d, in mezzo alla pialassa Baiona, tennero i collegamenti viafra il comando partigiano e le forze alleate. Una missione fondamentale per i successivi sviluppi della guerra nel nostro territorio e per la liberazione di Ravenna.