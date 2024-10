VIDEO Sasà Bertuccelli a Punto C | Indimenticabile la finale di Lecce quella sannita una delle piazze più belle

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti Nel primo appuntamento conC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenuto l’ex calciatore del Benevento, che ha speso parole importanti e di grande affetto verso la compagine giallorossa con la quale ha ottenuto la storica promozione in Serie C1 risultando decisivo nellaplay off dicontro il Messina del giugno 1999: “Il ricordo digara – ha affermato – è indelebile ma sono passati anche tanti anni. Mi fa piacere, però, che a Benevento la gente ricorda ancorapartita. L’attuale cammino dei giallorossi sta rispettando le aspettative della società e dei tifosi. Le squadre di Auteri sono sempre bene organizzate ed esprimono un ottimo calcio. Non avrà difficoltà a proseguire questo percorso”.