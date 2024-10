Ultras in mano catering e parcheggi | dal Milan un ‘consiglio!’ – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Oltre al bagarinaggio dei biglietti, glidi Inter eavevano in pugno anche ile la gestione deidi San Siro. In merito al primo punto, spunta anche un “suggerimento” da parte dei dirigenti rossoneri. ATTIVITÀ ILLECITE – Non solo la gestione dei biglietti, ma dalle carte dell’inchiestaspuntano altri inquietanti retroscena legati vicenda. Glidi Inter eavevano in pugno anche ile la gestionedi San Siro. In entrambi casi, riferisce Tuttosport, è la Curva Sud delad avere maggiormente la voce in capitolo. Già dal gennaio 2022, emerge come alcuni soggetti riconducibili a Luca Lucci (leader della Curva rossonera) esercitassero attività di natura estorsiva in pregiudizio di una cooperativa avente ad oggetto il servizio die di vendita di bevande all’interno dello stadio Meazza.