Traffico Roma del 04-10-2024 ore 16 | 30

(Di venerdì 4 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità qualche problema sulla linea rallentamenti e code per incidente all’altezza del Bivio apriliana in direzione dichiuso lo svincolo in uscita per casalazzara lavori Questa notte su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra le 22 c’è chiuso il tratto tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni e fino a domenica 6 ottobre alla fiera diin via Portuense la manifestazione Romics è il Festival Internazionale del fumetto la fiera è aperta dalle 10 alle 19 si può raggiungere anche con la ferrovia fl1 OrteFiumicino aeroporto attive anche diverse linee di bus e domani sabato 5 ottobre sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico dalle 830 alle 17 a rischio bus filobus metropolitane la ferrovia termini Centocelle e i bus e periferici citazioni riprenderà dalle 20 per ...