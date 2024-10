Sos alloggi obiettivi e priorità | ll numero di immobili non basta Ora servono risposte adeguate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gli accordi territoriali per la casa sembrano aver dato, in questo ultimo anno, i loro primi frutti. Ma riguardo l’emergenza abitativa ci sono, ancora oggi,si problemi da affrontare, un mattone dopo l’altro. "È necessario impostare un ragionamento ampio sul tema dell’affitto partendo, secondo noi, dalla questione centrale: cioè la scarsità di, di case nuove o riqualificate, da acquistare o affittare a prezzi ragionevoli – hanno sottolineato ieri le associazioni del settore firmatarie degli accordi territoriali per la casa –. A Modena in particolare possiamo dire che sono quarant’anni che non si costruisce a sufficienza. Questo, oltre che portare troppe famiglie fuori Modena, ha impedito anche di preparareal successo di politiche di espansione economica, turistica e universitaria che si sono concretizzate in questi ultimi dieci anni".