Shadows of Doubt un interessantissimo detective simulator noir con qualche sbavatura

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “of“, sviluppato da ColePowered Games e pubblicato da Fireshine Games, si distingue come una delle esperienze più immersive dell’anno all’interno del panorama dei titoli indie che, negli ultimi anni, sta letteralmente rubando la scena ai titoli tripla A. Questo titolo investigativo fonde meccaniche procedurali con un’atmosferacyberpunk, riuscendo a offrire un gioco che, pur condifetto, riesce a conquistare i cuori degli amanti dei gialli e degli “immersive sim”. Ambientato in una città voxelizzata e oscura, anche in pieno giorno,ofci mette nei panni di un investigatore privato in un mondo governato da corruzione e disillusione. Il protagonista è unsenza troppe qualità, ma con un’incredibile tenacia, che si ritrova a risolvere crimini che la polizia locale preferisce ignorare.