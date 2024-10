Rinviato il voto sulla caccia ai cervi | dibattito acceso in Commissione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'Aquila - Agricoltori,tori e ambientalisti si confrontanodelibera per l'abbattimento dei. Nuove audizioni richieste,rimandato. IldellaAgricolturarichiesta di revoca della delibera regionale per l'abbattimento selettivo di circa 500è stato. La mozione, presentata dalle opposizioni di centrosinistra, chiedeva di fermare la decisione presa dalla giunta regionale di centrodestra. La questione è particolarmente delicata, poiché coinvolge una pluralità di interessi, dai danni alle colture agricole segnalati dagli agricoltori, alle proteste degli ambientalisti che si sono mobilitati anche a livello nazionale per proteggere gli animali.