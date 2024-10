Prima casa under 36 | quali sono le agevolazioni e chi ne ha diritto I requisiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – E' da sempre il sogno di giovani coppie, ma anche di single che puntano a una maggiore stabilità: l'acquisto della. Spesso però rimane una chimera, sia per i costi notarili e di intermediazione delle agenzie immobiliari, sia per la difficoltà che si posincontrare nell'accesso al credito. In tale ottica si inserisce il decreto legge n. 73/2021, noto come decreto “Sostegni bis”, che ha introdotto nuovefiscali per l'acquisto dell'agognata. LeLa norma prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, mentre per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.