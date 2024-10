Polizia locale più agenti sulle strade di Milano Lo assicura il neo comandante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “La priorità delle priorità è quella di avere più personale in strada, essere più presenti. Questo è un impegno che ho preso con il sindaco già dal primo giorno della nomina e credo di riuscire, con l'aiuto dei miei uomini e colleghi, a non deluderlo». Lo ha sottolineato il neodelladi, Gianluca Mirabelli, a margine delle celebrazioni per i 164 anni dalla fondazione del corpo all’Arena Civica. La trattativa È infatti in corso una trattativa con i sindacati per aumentare come vorrebbe il Comune le pattuglie in servizio la sera e la notte. E il nuovoè fiducioso sul fatto che la trattativa si concluderà in modo positivo. “Sicuramente sì, non ho dubbi di questo. Entro fine anno dobbiamo chiudere, ma io credo che non ci saranno problemi, anzi sono quasi convinto”, ha detto. “L'importante è essere più presenti, rispondere ai cittadini.