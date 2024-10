Pisa una visita ‘speciale’ | due ex calciatori alla Cetilar Arena

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilcalcio protagonista dentro e fuori dal campo. Due grandi stranieri della storia del club, Klaus Berggreen ed Henrik Larsen, sono tornati per un giorno ae come sempre l’è stata una tappa fissa del loro soggiorno sotto la Torre. Occasione perfetta per una sorpresa speciale ai tre danesi attualmente in rosa Malthe Hojholt, Alexander Lind e Oliver Abildgaard. Un abbraccio e un colloquio cordiale con qualche aneddoto e un grandissimo ‘in bocca al lupo’ per questa importante stagione cadetta ai loro giovani connazionali che stanno cercando adesso di ripetere le imprese di quelche con Klaus ed Henrik ha raggiunto traguardi storici.