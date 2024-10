Nostra figlia molestata nel locale Aggressioni e minacce a un cuoco poi i parenti tentano l’estorsione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Empoli, 4 ottobre 2024 – Ildi un ristorante che fa delle avances a una cameriera, la ragazza che racconta tutto ai familiari, che prima aggrediscono e minacciano ile poi intimano al titolare dell’esercizio di consegnargli 20mila euro come risarcimento per il tentato approccio del suo dipendente nei confronti della loro congiunta. Ma invece dei soldi per i familiari della ragazza sono arrivate le manette. È quanto avvenuto la notte del 25 settembre in un ristorante tra Poggibonsi e Barberino Tavarnelle. Tutti cinesi i protagonisti di questa storia, comprese le due persone arrestate dai carabinieri per tentata estorsione ai danni di un loro connazionale: un 37enne e un 46enne, entrambi residenti a Empoli. Tutto inizia quando ildel ristorante cinese ci prova con la giovane cameriera. Lei, a quanto pare, non gradisce, e mette al corrente dell’accaduto i suoi familiari.