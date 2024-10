Napoli-Como le ultime di Sky | Conte ha sciolto due nodi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lenovità di Sky Sport per quanto riguarda la formazione scelta dain vista del match tra il suoed il. Ilsi prepara alla sfida contro il, match importante per gli azzurri che porteranno a portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi. Antonioha chiarito anche in conferenza stampa quanto sia difficile riuscire a gestire il campionato con una rosa cosi importante, e dovrà essere proprio l’allenatore a garantire ai suoi giocatori un minutaggio degno dell’impegno e della qualità espressa sul campo.sa bene su quali corde deve giocare per provare a stimolare i suoi ragazzi, e proprio l’impegno di Coppa Italia è stata l’occasione per vedere giocare quelli che sono stati meno impegnati in questa prima fase del campionato.