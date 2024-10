Napoli – Como formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gli azzurri cercano la vittoria per mantenere la prima posizione in classifica contro unche finora ha fatto molto bene Una partita di sicuro interesse quella che vedrà al Maradona ildi Conte affrontare il, neo promossa che ha fatto molto bene da inizio campionato. L’incontro valido per la 7ma giornata della serie A sarà visto da uno stadio che fa segnare il sold out. I partenopei a caccia della vittoria per essere sicuri di mantenere il primato in classifica.(4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Politano, Lukaku. All. Conte(4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas Stadio: Diego Armando Maradona diArbitro: sig.