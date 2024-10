Napoli-Como Conte | Non avrei mai pensato a un inizio stagione del genere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Prima McTominay dopo appena 25'' e poi la grande paura nel segno delle tante chance costruite dal, compresi il palo centrato da Paz e il pareggio firmato da Strefezza: poi la riscossa delcon il rigore trasformato da Lukaku e il tris calato da Neres, per un 3-1 finale che, in attesa delle altre partite di giornata, lancia il primo vero tentativo di fuga proprio a ridosso di una sosta che assumerà contorni dolcissimi a Fuorigrotta. Le dichiarazioni di Fabregas Alla gioia azzurra fa da contraltare la delusione di Fabregas, che insieme alla sua squadra lascia il Maradona con un pugno di mosche in mano e tanti rimpianti. "Abbiamo iniziato bene, mantenendo la nostra identità di gioco, caratterizzata da possesso, qualità e idee. Poi nel secondo tempo, con un errore in fase di costruzione, ci siamo complicati la vita ed è cambiato tutto.