LIVE Arnaldi-Svajda 2-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’americano cancella tre palle break

2-2 Game. Con un'ottima seconda al centro l'azzurro chiude il quarto gioco. AD-40 Sulla riga stavolta il rovescio del sanremese. 40-40 Altro errore di rovescio da parte di. Parità. 40-30 Colpisce male questo rovescio il ligure. 40-15 Comoda volèe di rovescio in contropiede siglata da Matteo. 30-15 Il nastro accomoda la palla sul dritto del californiano. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio del. 15-0 Palla corta in contropiede perfetta dell'azzurro. 2-1 Game. In corridoio il dritto lungolinea di. 40-15 Arriva il primo ACE del californiano. 30-15 Prima esterna vincente del. 15-15 Splendida la palla corta di dritto messa a segno da Matteo. 15-0 Rovescio lungolinea vincente improvviso di. 1-1 Game. Servizio e dritto a segno per l'azzurro.