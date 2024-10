La sentenza della Corte UE sul caso Diarra può davvero rivoluzionare il calciomercato?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era attesa da dieci anni e arriva però come un fulmine a ciel sereno: laUE emessa quest’oggi, e che ha dato ragione all’ex centrocampista Lassana, ha riconosciuto, in soldoni, la possibilità a un calciatore di lasciare il proprio club indipendentemente dalla durata del contratto e senza dover pagare un indennizzo per liberarsi. Una liberalizzazione che potrebbe avere conseguenzeclamorose in sede di, quasi una nuova Bosman per i potenziali effetti. Ma puòcambiare il calcio (e il) per come lo conosciamo? Difficile rispondere in questo momento.