La canzone premonitrice

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Oggi trattiamo un video musicale, o meglio, oggi trattiamo l’affermazione fatta da uno dei conduttori di Canale Italia in merito a unadel 1985: Nel video qui sopra sentiamo il conduttore Vito Milani dire: a voi dico che è un video che nel 1985, udite udite, forse aveva poco senso ma vederlo oggi con gli occhi nostri del 2024 fa una certa impressione, io son riuscito per fortuna non so come l’ho individuato e ho detto No! Questo dobbiamo farlo vedere agli ospiti di venerdi sera. Il titolo è Kathy don’t go to the supermarket, non andare al supermercato in poche parole, io ve lo voglio far vedere, 1985, cioè da quando stanno preparando tutto quello che sta accadendo oggi Il video ha come fonte un gruppo religioso di cui avevamo già parlato per un altro video diffuso negli ambienti complottisti alla stessa maniera di Kathy don’t go to the supermarket, The Family International.