Inchiesta Doppia Curva | scorta per il pm Paolo Storari

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 4 ottobre 2024 – Nei prossimi giorni, quasi certamente all’inizio della prossima settimana, ci sarà una riunione in Prefettura per valutare la proposta della Procura di Milano di assegnare laal pm, che insieme alla collega Sara Ombra ha coordinato i vari filoni d’indagine che hanno dato vita lunedì mattina al maxi blitz che ha decapitato i direttivi delle curve di Inter e Milan. Il pmsul luogo dell'omicidio a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, 4 settembre 2024. La vittima è Antonio Bellocco, di 39anni, mentre il ferito è Andrea Beretta, 49 anni, attuale capo degli ultras nerazzurri. ANSA/ ANDREA CANALI Inutile aggiungere che ci sono moltissime probabilità che il vertice delle forze dell’ordine si concluda con un via libera alla forma di tutela personale. P.G. /Ag.