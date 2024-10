Il Napoli batte il Como 3-1 e mantiene la testa della classifica

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ililla. Cronaca e tabellinopartita. CRONACA La squadra di Conte vince ancora,ndo 3-1 il, e allunga inallasulle rivali (+4 provvisorio sulla Juve seconda). Bastano 26 secondi a McTominay per sbloccare l’incontro. Passata la mezz’ora Paz colpisce un palo, ma ci pensa Strefezza a realizzare il gol del pari. In avvio di ripresa Lukaku, su rigore, riporta avanti il, poi entra Neres e chiude i giochi nel finaleche esce dal Maradona aalto, tanto gioco e possesso palla, ma anche l’errore di Sergi Roberto in impostazione che ha dato il via al vantaggio delche va alla pausa delle Nazionali inalla, 3-1 con protagonista Lukaku con due assist e un gol su rigore.