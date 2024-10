Henry il coccodrillo-mandrillo | ha 124 anni e 10mila figli E non si ferma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È la domanda (ancora aperta) che ci portiamo avanti da quando eravamo bambini: ma ilcome fa? Forse si potrebbe chiedere a Sir, lui (con la sua secolare esperienza) qualcosa in proposito dovrà pur saperla. Cinque metri di lunghezza, 750 chilogrammi di peso e una carta d'identità rilasciata esattamente nel 1900: non un anno in più, non uno in meno. Sir, un sorriso a settanta denti e di protesi o dentiere manco a parlarne, è su questa Terra, quindi, da 124 primavere, che scatteranno con precisione il prossimo 16 dicembre ma oramai son dettagli (si trova nel Crocworld conservation center di Scottburgh, in Sudafrica, che lo ospita e lo coccola, da 39).