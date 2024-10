Gullit Milan da scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024)da” IBRAHIMOVIC come dirigente? ecco che penso”. Le parole di Ruud, leggenda del, sul momento dei rossoneri, gli obiettivi in campionato e il nuovo ruolo di Ibrahimovic.? – “Parlo da tifoso e dico sì. Ciò premesso, credo che non sia giusto mettere pressione a questo gruppo che nelle ultime due estati ha cambiato quasi due terzi della rosa, oltre all’allenatore che ha un modo diverso di giocare rispetto al predecessore. Il suo è un calcio ambizioso: certi risultati li raggiungi più facilmente con il gioco e lui sta puntando su quello. Ci vuole un po’ di tempo per trasmettere le sue idee alla squadra, ma la strada mi sembra quella giusta come testimoniano i tre successi di fila in campionato. Derby? Successo meritato perchè nella ripresa ilè venuto fuori con carattere e ha imposto il suo gioco.