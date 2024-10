Garante dei detenuti scontro sull’ex funzionario del Dap scelto da Nordio Il Pd all’attacco | Nomina fuorilegge

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il ministroha trovato il suo uomo per vigilare sui diritti dei: Riccardo Turrini Vita, fresco dicomenazionale. Un curriculum impeccabile, non c’è che dire. Vent’anni di onorato servizio nei meandri del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, culminati con la vicedirezione del Dipartimento per la giustizia minorile. Chi meglio di lui può conoscere le dinamiche carcerarie? Certo, qualche malizioso potrebbe far notare che la legge prevede esplicitamente che ilnon sia un dipendente pubblico. Ma si sa, le leggi in Italia si prestano alle più svariate interpretazioni. E quella data daè chiara: l’esperienza vale più della forma. Nuovodei, la legge è un’opinione: quando l’esperienza batte i requisiti Il Partito Democratico parla di “palese incompatibilità” e di “”.